Новогодние праздники на курортах КБР встретили тысячи туристов

Амирхан Цечоев из Ингушетии приехал на Эльбрус на несколько дней. Покататься на сноуборде. Победитель молодёжного чемпионата Европы по греко-римской борьбе говорит: иногда полезно заняться другим видом спорта.
Провести новогодние каникулы на Эльбрусе – к этому многие готовились заранее: еще в октябре-ноябре бронировали места в отелях. Чтобы на курорте люди не стояли в пробках, на подъезде круглосуточно открыта многоуровневая парковка. А на самой горе в начале года запустили две новые трассы. За счет этого зона катания увеличилась на два с половиной километра.
Если Приэльбрусье в новогодние каникулы гостей встречало снегом и морозами, то Нальчик – солнцем и теплой погодой. Жителей Урала, Сибири и Центра России это особенно радовало.
На Чегемских водопадах снега тоже нет, однако отдельные ручейки всё же застыли. Местами потоки стекают по каменным уступам. Все это производит неизгладимое впечатление на приезжих.
Как правило, увидев красоты республики, туристы стараются вернуться еще и еще раз.
