Новогодние и рождественские празднества в КБР прошли без крупных происшествий

Новогодние и рождественские празднества в Кабардино-Балкарии обошлись без происшествий, сообщили сегодня в региональном главке МЧС. Сама же служба в период каникул работала в усиленном режиме.
С первого по восьмое января в боевой готовности находились почти полторы тысячи специалистов ведомства. В их распоряжении было больше 350 единиц спецтехники.
В Приэльбрусье в новогодние каникулы происшествий не зарегистрировано. Сотрудники “чрезвычайного ведомства” продолжают контролировать обстановку по всей республике.
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