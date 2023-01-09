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Новогодние и рождественские празднества в КБР прошли без крупных происшествий

Новогодние и рождественские празднества в КБР прошли без крупных происшествий

09.01.2023 | 22:16
Новогодние и рождественские празднества в Кабардино-Балкарии обошлись без происшествий, сообщили сегодня в региональном главке МЧС. Сама же служба в период каникул работала в усиленном режиме. С первого по восьмое января в боевой готовности находились почти полторы тысячи специалистов ведомства. В их распоряжении было больше 350 единиц спецтехники. В Приэльбрусье в новогодние каникулы происшествий не зарегистрировано. Сотрудники “чрезвычайного ведомства” продолжают контролировать обстановку по всей республике.   https://t.me/vestikbr    
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