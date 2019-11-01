Новое в законодательстве, регулирующем сферу закупок, работ и услуг — 2019.11.14


Тему обсудили сегодня в Нальчике на семинаре с участием специалистов регионального Управления Федеральной антимонопольной службы. На встречу пригласили представителей госструктур и муниципальных заказчиков, которые участвуют в государственных закупках. Сотрудники УФАС рассказали о том, как нововведения воплощаются в их каждодневной работе и как влияют на деятельность поставщиков товаров и услуг.
Приглашенные на встречу смогли узнать о типичных нарушениях в сфере госзакупок и способах их устранения, а также задать специалистам Антимонопольной службы интересующие их вопросы по теме семинара.

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— Республикэ бюджетым ехьэ1ла законопреоктым Паралментым щытепсэлъыхьащ.

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— Уполномоченный кёп функциялы арада филиалланы ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.11.14

— КБР в числе регионов с наибольшими временными затратами на выплату ипотеки.

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