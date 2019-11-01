Новое в законодательстве, регулирующем сферу закупок, работ и услуг — 2019.11.14





Тему обсудили сегодня в Нальчике на семинаре с участием специалистов регионального Управления Федеральной антимонопольной службы. На встречу пригласили представителей госструктур и муниципальных заказчиков, которые участвуют в государственных закупках. Сотрудники УФАС рассказали о том, как нововведения воплощаются в их каждодневной работе и как влияют на деятельность поставщиков товаров и услуг.

Приглашенные на встречу смогли узнать о типичных нарушениях в сфере госзакупок и способах их устранения, а также задать специалистам Антимонопольной службы интересующие их вопросы по теме семинара.