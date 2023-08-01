Новое оборудование поступило в паллиативное отделение клинического центра в Нальчике

Чтобы улучшить качество жизни… Для Республиканского клинического медико-хирургического центра в Нальчике купили новое оборудование. Предназначено оно пациентам паллиативного отделения, сообщили сегодня в республиканском Минздраве.
С помощью оборудования помогают на дому людям, у которых есть опасные для жизни недуги. Приобрели его по программе развития системы оказания паллиативной помощи в регионе.
Добавим, что в Кабардино-Балкарии отделения паллиативной помощи действуют на базе Республиканского клинического медико-хирургического центра, а также в районной больнице в Заюково.
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