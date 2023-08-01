home
Главная
>
Новости
>
Новое оборудование поступило в паллиативное отделение клинического центра в Нальчике

Новое оборудование поступило в паллиативное отделение клинического центра в Нальчике

01.08.2023 | 16:16
Чтобы улучшить качество жизни… Для Республиканского клинического медико-хирургического центра в Нальчике купили новое оборудование. Предназначено оно пациентам паллиативного отделения, сообщили сегодня в республиканском Минздраве. С помощью оборудования помогают на дому людям, у которых есть опасные для жизни недуги. Приобрели его по программе развития системы оказания паллиативной помощи в регионе. Добавим, что в Кабардино-Балкарии отделения паллиативной помощи действуют на базе Республиканского клинического медико-хирургического центра, а также в районной больнице в Заюково.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных