Новое дорожное полотно на участке федеральной трассы Аушигер — Кашхатау

В Черекском районе ведутся работы по ремонту федеральной автодороги Аушигер- Кашхатау. Обновление дорожного полотна проводится в рамках реализации федеральной целевой программы. На сегодняшний день, на протяжении всего участка дорожники выравнивают дорогу и меняют асфальтовое покрытие. Также, в местах осыпи скальных пород, проводится установка подпорных стенок и барьерных ограждений. По информации подрядчиков, будут заменены прикромочные лотки, дорожные знаки, а сама трасса размечена термопластиком. По проекту, окончание ремонтных работ запланировано на июнь месяц нынешнего года. Но, как уверяют дорожники, объект будет сдан значительно раньше, поскольку работают с опережением графика.