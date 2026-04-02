«Новая философия воспитания»: в Пятигорске стартовал масштабный федеральный форум

Федеральный окружной форум «Новая философия воспитания» в Пятигорске организовал российский детско-юношеский центр при поддержке министерства просвещения России. Он стал вторым в цикле из восьми профессиональных встреч, которые пройдут в этом году в разных регионах страны.
Форум собрал больше 700 участников воспитательного процесса из регионов СКФО и Южной Осетии. Среди них – советники директоров школ и колледжей по воспитанию, координаторы проекта «Навигаторы детства», родители и учащиеся. На торжественной церемонии открытия для собравшихся подготовили концертную программу.
Среди основных целей форума – не только обмен опытом, но и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение их культурного многообразия. Для участников уже провели ряд пленарных и стратегических сессий.
На одном из семинаров особое внимание уделили тому, как создать условия для творческой реализации и личностного роста учащихся. Своим опытом в этом направлении поделилась Джамиля Беппаева. Советник директора по воспитательной работе школы селения Яникой представила коллегам уникальную практику – фестиваль-конкурс театральных постановок «Будем знакомы: поехали! 21-й век».
Форум в Пятигорске – лишь начало большого пути. Идеи, рожденные здесь, после станут развивать и воплощать в жизнь в школах и колледжах по всей стране. До конца мая такие встречи проведут в Красноярске, Челябинске и Южно-Сахалинске. А с сентября по октябрь эстафету примет Уфа, Ярославль и Калининград. Всего до конца года окружные форумы объединят больше пяти тысяч участников воспитательного процесса.
https://t.me/vestikbr