«Новая философия воспитания»: в Пятигорске стартовал масштабный федеральный форум

02.04.2026 | 13:00
«Новая философия воспитания»… Федеральный окружной форум под таким названием проходит в эти дни в Пятигорске. Организовал его Российский детско-юношеский центр при поддержке министерства просвещения России. Участвуют и представители Кабардино-Балкарии. Федеральный окружной форум «Новая философия воспитания» в Пятигорске организовал российский детско-юношеский центр при поддержке министерства просвещения России. Он стал вторым в цикле из восьми профессиональных встреч, которые пройдут в этом году в разных регионах страны. Форум собрал больше 700 участников воспитательного процесса из регионов СКФО и Южной Осетии. Среди них – советники директоров школ и колледжей по воспитанию, координаторы проекта «Навигаторы детства», родители и учащиеся. На торжественной церемонии открытия для собравшихся подготовили концертную программу. Среди основных целей форума – не только обмен опытом, но и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение их культурного многообразия. Для участников уже провели ряд пленарных и стратегических сессий. На одном из семинаров особое внимание уделили тому, как создать условия для творческой реализации и личностного роста учащихся. Своим опытом в этом направлении поделилась Джамиля Беппаева. Советник директора по воспитательной работе школы селения Яникой представила коллегам уникальную практику – фестиваль-конкурс театральных постановок «Будем знакомы: поехали! 21-й век». Форум в Пятигорске – лишь начало большого пути. Идеи, рожденные здесь, после станут развивать и воплощать в жизнь в школах и колледжах по всей стране. До конца мая такие встречи проведут в Красноярске, Челябинске и Южно-Сахалинске. А с сентября по октябрь эстафету примет Уфа, Ярославль и Калининград. Всего до конца года окружные форумы объединят больше пяти тысяч участников воспитательного процесса.   https://t.me/vestikbr
