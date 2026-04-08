Новая амбулатория Красносельского стала площадкой для проведения акции «День здоровья»

08.04.2026 | 13:10
Наряду с развитием высокотехнологичной медицины важную роль играет доступность первичной диагностики. Так, больше полусотни жителей Прохладненского района прошли консультативный прием в рамках акции «День здоровья». Провели его в новой амбулатории Красносельского. Такие опросы в рамках комплексного осмотра – это важный этап сбора информации, говорят врачи. Они позволяют не только оценить нынешнее состояние здоровья человека, но и выявить факторы риска заболеваний, чтобы при необходимости своевременно направить его на лечение. В этот раз консультативный прием провели в Красносельском в рамках «Дня здоровья». Организовали акцию депутат Госдумы Виктория Родина совместно с Минздравом Кабардино-Балкарии и Республиканской клинической больницей. Акция прошла в новой амбулатории Красносельского. Медучреждение в селе построили в прошлом году благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На площадке работали врачи разных профилей, в том числе невролог, кардиолог, ревматолог, сосудистый хирург и уролог. Консультативный прием в этот день прошли 52 человека. Каждому провели ультразвуковые исследования. По итогам осмотров люди получили индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению. В рамках акции «День здоровья» пять человек направили на подготовку к операциям, еще у двоих обнаружили новые заболевания. Один из один жителей Красносельского получил направление к главному внештатному неврологу Минздрава Кабардино-Балкарии для оформления квоты на лечение в федеральном центре.   https://t.me/vestikbr
