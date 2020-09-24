Новая льготная ставка на образовательный кредит

Фиксированная ставка за пользование образовательным кредитом в размере 3 процентов годовых предусмотрена в соответствующем постановлении правительства России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сегодня в стране практически половина студентов получают высшее образование на коммерческой основе. Новые правила снимают напряжение по многим важным для контрактников пунктам. Указано, что льготный период выплаты целевого кредита включает срок обучения заемщика-студента и плюс еще 9 месяцев. В течение этого времени действует отсрочка по погашению: основной долг и часть процентов за 1-й и 2-й годы пользования замораживаются. Вернуть средства нужно в течение 180 месяцев со дня окончания льготного периода. То есть выплачивать кредит можно 15 лет. Если вдруг образуется задолженность, предусмотрена субсидия на возмещение части затрат, но не более 20 процентов от суммы просрочки. Постановление действует до 1 января 2027 года, говорится в документе.