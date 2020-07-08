Незрячий блогер готовится взойти на Эльбрус

Незрячий блогер из Москвы готовится взойти на самую высокую точку Европы. Иван Ерхов- автор Youtube-канала «Жизнь в темноте». Зрение он потерял в 25 лет из-за наследственного заболевания. Сегодня на своем примере он пытается доказать, что нет ничего невозможного, даже если физические возможности ограничены. Иван занимается спортом, путешествует и ведет видеоблог под названием «Жизнь в темноте». Он намерен развеять стереотипы о жизни людей, лишенных возможности видеть. Для этого и затеял, казалось бы, невероятное–взойти на Эльбрус и участвовать в подготовке документального фильма о путешествии.

«Я знаю, что кто-то уже восходил из невидящих на Эльбрус, но я наверно буду первый, кто с приобретённой слепотой это делает. На самом деле, это не важно. Цель– не стать первым, а просто показать это мероприятие, показать момент самопреодоления. Пережить самому этот этап, чтобы найти себя в жизни, обрести себя по-новому»,- рассказал Иван Ерхов «Вестям КБР». Вместе с блогером на Эльбрус отправятся два оператора, гид и сопровождающий, который будет идти с ним в связке. Подняться на двуглавую вершину планируют в августе, а фильм собираются выпустить уже в декабре.