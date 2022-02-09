Несовершеннолетние теперь смогут пользоваться сайтом госуслуг. Разрешение им дали в российском правительстве. Подростки старше 14 лет вправе зарегистрироваться на портале самостоятельно. Нужно указать свой СНИЛС, паспортные данные, мобильный телефон и электронную почту. А вот для детей младше 14-ти создать страницу смогут их родители, если у них самих есть учетная запись. Новое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам, говорят в кабинете министров. Используя сайт госуслуг, ученик сможет, к примеру, заглянуть в свой электронный дневник и посмотреть оценки. Здесь же он увидит домашнее задание или найдет информацию о поступлении в вуз. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, он сам оформит заявку – без посещения Центра занятости.