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Несовершеннолетние теперь смогут пользоваться сайтом госуслуг

Несовершеннолетние теперь смогут пользоваться сайтом госуслуг

09.02.2022 | 16:05
Несовершеннолетние теперь смогут пользоваться сайтом госуслуг. Разрешение им дали в российском правительстве. Подростки старше 14 лет вправе зарегистрироваться на портале самостоятельно. Нужно указать свой СНИЛС, паспортные данные, мобильный телефон и электронную почту. А вот для детей младше 14-ти создать страницу смогут их родители, если у них самих есть учетная запись. Новое решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам, говорят в кабинете министров.  Используя сайт госуслуг, ученик сможет, к примеру, заглянуть в свой электронный дневник и посмотреть оценки. Здесь же он увидит домашнее задание или найдет информацию о поступлении в вуз. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, он сам оформит заявку – без посещения Центра занятости.
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