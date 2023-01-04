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Несоблюдение правил безопасности при использовании пиротехники может привести к травмам

Несоблюдение правил безопасности при использовании пиротехники может привести к травмам

04.01.2023 | 22:12
Петарды, фейерверки, бенгальские огни… Погоня за яркими красками может закончиться не так, как ожидали. В первые дни наступившего года в отделение микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы поступили около десятка человек. Большей частью это дети. Все обратившиеся пострадали при пользовании пиротехникой. Медики рассказывают, что ситуация повторяется из года в год. Основная причина травм – несоблюдение техники безопасности. В этом году зрение удалось сохранить всем обратившимся, но каждому еще предстоит пройти период восстановления.   https://t.me/vestikbr
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