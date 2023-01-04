Несоблюдение правил безопасности при использовании пиротехники может привести к травмам

Петарды, фейерверки, бенгальские огни… Погоня за яркими красками может закончиться не так, как ожидали.
В первые дни наступившего года в отделение микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы поступили около десятка человек. Большей частью это дети. Все обратившиеся пострадали при пользовании пиротехникой.
Медики рассказывают, что ситуация повторяется из года в год. Основная причина травм – несоблюдение техники безопасности. В этом году зрение удалось сохранить всем обратившимся, но каждому еще предстоит пройти период восстановления.
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