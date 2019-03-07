Несмотря на время, в памяти тех, кто лично на себе испытал трагедию депортации, сохранились и боль, и горечь утраты — 2019.03.07





Ахмату Кулиеву в сорок четвертом едва исполнилось тринадцать , когда его вместе с матерью и четырьмя младшими братьями вывезли в Киргизию. Отец к тому времени погиб на фронте. Именно Ахмат взял на себя обязанности старшего в семье. В пятнадцать молодой человек уже трудился на шахте. Вспоминает, аварии случались нередко, в одной из них чудом остался жив. На родину семья Кулиевых вернулась в пятьдесят седьмом . Через год Ахмат женился. Его супругу, Веронику, также выслали в сорок четвертом, но только в Казахстан. Вместе они уже шестьдесят один год, вырастили шестерых детей. Сейчас помогают воспитывать внуков и правнуков. Историю своих семей Ахмат и Вероника передают из поколения в поколение, чтобы помнили. А своим потомках желают только одного – мира над головой.