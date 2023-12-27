Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Необычный арт-объект появился в Нальчике

Необычный арт-объект появился в Нальчике

27.12.2023 | 09:28
Необычный арт-объект появился в Нальчике: на пешеходной части ул.Кабардинской установили зеркало, благодаря которому можно сделать особенное фото. Это своего рода дверь в зиму. Ее нельзя открыть или закрыть, зато можно использовать как фон для создания снимков. А большое зеркало выглядит подобно окну в сказку. Украсили композицию часами, а также еловыми ветками и искусственными цветами: им не страшны холода… Нальчане и гости города успели оценить новые возможности: фотографии из этой части Кабардинской уже стали популярными в соцсетях. В ближайшие дни композицию намерены украсить подсветкой, чтобы и в темное время суток получались удачные снимки. Зеркало пробудет в этой части улицы до конца новогодних каникул.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных