Необычный арт-объект появился в Нальчике: на пешеходной части ул.Кабардинской установили зеркало, благодаря которому можно сделать особенное фото.
Это своего рода дверь в зиму. Ее нельзя открыть или закрыть, зато можно использовать как фон для создания снимков. А большое зеркало выглядит подобно окну в сказку. Украсили композицию часами, а также еловыми ветками и искусственными цветами: им не страшны холода…
Нальчане и гости города успели оценить новые возможности: фотографии из этой части Кабардинской уже стали популярными в соцсетях.
В ближайшие дни композицию намерены украсить подсветкой, чтобы и в темное время суток получались удачные снимки. Зеркало пробудет в этой части улицы до конца новогодних каникул.
