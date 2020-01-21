Нейрохирурги РКБ осваивают новый аппарат для удаления сложных опухолей





Нейрохирургия в нашей республике сделала широкий шаг вперед. Теперь для удаления опухоли пациентам не обязательно ехать в федеральный центр. Благодаря новейшей технологии, сегодня у врачей-нейрохирургов Регионального сосудистого центра РКБ появилась возможность проводить такие операции в столице Кабардино-Балкарии.

С помощью микроскопа нового поколения нейрохирурги могут детально разглядеть новообразование. Благодаря навигационной установке можно удалить опухоль, минуя функционально важные зоны головного мозга.

Хирурги говорят, новое оборудование существенно увеличивает качество оперативного вмешательства. А значит, у пациентов появляется больше шансов на выздоровление.