Нейрохирурги РКБ осваивают новый аппарат для удаления сложных опухолей


Нейрохирургия в нашей республике сделала широкий шаг вперед. Теперь для удаления опухоли пациентам не обязательно ехать в федеральный центр. Благодаря новейшей технологии, сегодня у врачей-нейрохирургов Регионального сосудистого центра РКБ появилась возможность проводить такие операции в столице Кабардино-Балкарии.
С помощью микроскопа нового поколения нейрохирурги могут детально разглядеть новообразование. Благодаря навигационной установке можно удалить опухоль, минуя функционально важные зоны головного мозга.
Хирурги говорят, новое оборудование существенно увеличивает качество оперативного вмешательства. А значит, у пациентов появляется больше шансов на выздоровление.

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