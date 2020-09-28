Неиспользуемые земли сельхозназначения будут отбирать

Правительство России утвердило, по каким признакам можно определить, насколько качественно обрабатывается каждый гектар.

Раньше неиспользуемым считался участок, который не пашут и не сеют полностью. Теперь, даже если на площади до четверти земли не ведется сельхоздеятельность, она все равно будет считаться неиспользуемой. Не в пользу хозяина будут говорить и сорняки. Если надзорный орган увидит, что хотя бы половина угодий заросла, это тоже станет поводом для изъятия земли у нерадивого агрария. Нарушениями законодательства станут также наличие на земельном участке самовольной постройки, захламление и загрязнение территории химическими веществами и многое другое. Так что, если не хотите прослыть неумелым фермером, следите за качеством работ на своей земле и возделывайте каждую пядь.