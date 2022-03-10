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Нефтяная промышленность России далека от кризиса

Нефтяная промышленность России далека от кризиса

10.03.2022 | 15:38
Телеграм-каналы со ссылкой на советника главы МВД Украины Вадима Денисенко сообщают, что нефтяная промышленность РФ переживает острый кризис, объемы добычи падают. После отказа США от российской нефти и газа Кремль вынужден будет сесть за стол переговоров, произойдет это буквально в течение 10 дней. Реальность говорит об обратном. Несмотря на трудности российских нефтекомпаний с продажей спотовых партий нефти, объемы добычи только растут. С начала марта среднесуточный индекс вырос на 0,5% по сравнению с показателями февраля. Эксперты уверены: эмбарго на российскую нефть плохо скажется на американской экономике. Заместить существенные объемы в течение года — нереальная задача. Это обусловлено как ограниченным потенциалом для быстрого наращивания добычи, так и ростом спроса, сообщает телеграм-канал "Война с фейками".
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