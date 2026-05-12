Недетский подвиг юных партизан – истории детей героев

Никто не забыт, ни что не забыто…Дети-партизаны помогали советским солдатам, а когда были схвачены фашистами, мужественно переносили пытки и истязания. Их имена красной нитью вписаны в историю Великой Отечественной. В школьном музее боевой славы в Верхнем Курпе ему посвятили отдельную экспозицию. Алеша Ковалев. Самый юный участник Терско-Курпского партизанского отряда. На момент захвата района гитлеровцами, ему было всего 13. В один из дней Алеше Ковалеву предстояло взорвать автомашину у моста через реку Терек. Взрывной волной его отбросило, и мальчик потерял сознание. Гитлеровцы расстреляли Алешу в конце 42-го. Вот уже 84 года на примере его мужества и самоотверженности учатся поколения терчан. Детей-партизан помнят и в Прохладненском районе. Братья Мельниковы, Братья Вечиркины, а ещё были Обжорин, Еланский, Маршаланчук, Клюев и другие. Этих ребят было много, которые помогали советским войскам. Уже в мирное время прохладяне пытались узнать историю каждого партизана. Сведений было крайне мало. В 60-е – 70-е школьники-следопыты общались с жителями, записывали воспоминания. Активнее всего с врагом сражались братья Мельниковы и Вичиркины. Архивные документы о детях-партизанах хранятся в 102-й школе Прохладного, в музее боевой и трудовой славы. В 77-м в память о юных патриотах в Прохладном установили монумент. Из Хабаровска на церемонию привезли маму Алексея и Владимира Вичиркиных. Мама Андрея и Саши Мельниковых до этого события не дожила. За монументом ухаживают железнодорожники, учащиеся 102-й школы. А ежегодно в канун 9-го Мая сюда приходят от мала до велика, чтобы поклониться подвигу ребят, мысленно сказать им «спасибо» и еще раз повторить: «Никто не забыт и ничто не забыто!».