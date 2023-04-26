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Недалеко от Нальчика за грубые нарушения ПДД задержали мотоциклиста

Недалеко от Нальчика за грубые нарушения ПДД задержали мотоциклиста

26.04.2023 | 09:04
За рулем находился 23-летний местный житель, у которого, по данным полицейских, нет необходимой водительской категории. Мотоцикл он взял у приятеля, чтобы покататься. Совершил при этом множество незаконных действий – выезжал на встречную полосу, двигался на красный… Когда его увидели инспекторы и потребовали остановиться, оставил их сигналы без внимания. В итоге недалеко от столицы республики молодого человека задержали. Теперь на усмотрение суда ему могут назначить штраф больше 50 тысяч рублей. Возможен также арест или лишение права управления транспортом. По данных правоохранителей, за последние два года нальчанин нарушал правила больше полусотни раз, а сумма неоплаченных штрафов превысила 70 тысяч рублей, рассказали в республиканском управлении ГИБДД.   https://t.me/vestikbr
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