Небесное светило влияет на качество сигнала





В предстоящие недели возможны перебои в трансляции республиканских радио- и телеканалов. В республиканском передающем центре пояснили, что с 21-го февраля и до середины марта Солнце будет находиться позади спутников связи. А потому мощный источник света и радиоволн может сигналы исказить.

В этой ситуации нужно только ждать, советуют инженеры. «Крутить настройки» бесполезно. Через несколько секунд, максимум минут через 10, теле- или радиосигнал должен восстановиться. Время возможных перебоев по каждому населенному пункту обещали опубликовать на сайте РТПЦ.