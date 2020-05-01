Не справился с управлением и врезался в придорожный столб

Накануне в Нартане произошло ДТП.

В 10 вечера в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение, что водитель автомобиля ВАЗ 2105 потерял управление и врезался в столб, установленный возле дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия была оборвана линия электропередачи, и провода упали на машину. Водителю и двум пассажирам удалось выбраться наружу. Один из мужчин попытался сбросить провода, что привело к удару электрическим током, и автомобиль загорелся. От полученных ожогов человек скончался на месте. Пожар был полностью ликвидирован примерно в половине одиннадцатого вечера. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.