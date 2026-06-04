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Не простуда, а поллиноз: как распознать сезонную аллергию
Не простуда, а поллиноз: как распознать сезонную аллергию
04.06.2026
|
16:56
Сезон аллергии идет по графику: береза отцвела — в бой вступают луговые травы. А скоро добавится амброзия. Как выжить в пыльцевом сезоне и не перепутать поллиноз с простудой.