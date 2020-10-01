Не допустить фальсификации истории Великой Отечественной и рассказать о роли советского народа в победе над фашистами





В КБГУ прошла лекция-беседа. Организовал ее нальчикский совет женщин совместно с представителями общественной организации «Трудовая доблесть России». Встреча со студентами уже не первая. Это часть проекта «Патриотизм берет свои истоки в семье». В числе слушателей: не только студенты университета, но и школьники. Проект «Патриотизм берет свои истоки в семье» будет продолжен. Сейчас к изданию готовится сборник воспоминаний красноармейцев, тружеников тыла, детей войны. Всего 75 историй – по количеству лет, прошедших с момента наступления Великой Победы.