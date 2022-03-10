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НДС в сфере туризма обнуляют на ближайшие пять лет

НДС в сфере туризма обнуляют на ближайшие пять лет

10.03.2022 | 16:33
НДС в сфере туризма обнуляют на ближайшие пять лет. Об этом сегодня сообщили в региональном Минкурортов. По данным ведомства, правительство страны поддержало введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. В ближайшее время прогнозируется повышенный спрос на отдых в России. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития. Нулевая налоговая ставка будет введена для тех, кто строит инфраструктурные объекты, предоставляет в аренду гостиницы. Решение правительства позволит сделать отрасль более конкурентоспособной и поможет привлечь новых инвесторов, считают в профильном региональном министерстве.
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