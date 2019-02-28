Назначили мировых судей, внесли изменения в составы комитетов, обсудили вопросы охраны здоровья… — 2019.02.28

В Нальчике состоялось очередное заседание парламента КБР. Первым делом депутаты утвердили проект дополнительного соглашения о предоставлении республиканскому бюджету кредита из федеральной казны для частичного покрытия его дефицита.
Из-за ограниченных сроков проект закона рассматривался сразу в двух чтениях. В трёхмесячный срок со дня подписания документа Кабардино-Балкария обязана представить федеральному финансовому ведомству его копию. Заместитель председателя правительства КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития республики Владимир Болотоков представил на рассмотрение депутатов проект закона «О порядке осуществления контроля за оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Документ, разработанный нашими законодателями, приводится в соответствие с федеральным актом. Положительно отозвались депутаты и на изменения, внесенные в вопросы регулирования жилищных отношений в КБР.
Депутаты внесли несколько законодательных инициатив в Государственную Думу. В частности, в закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов страны.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.02.28

— КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек КъБ-м ц1ыхубэ сурэтыщ1 К1ыщ Мухьэдинрэ Жаклин Моссрэ я1ущ1ащ.

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— Казбек Коков белгили художник Мухадин Кишев бла тюбешгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.02.28

— Казбек Коков встретился с Мухадином Кишевым.

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