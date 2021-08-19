Назиру Наужокову жизненно необходима помощь!





Жизненно необходима помощь жителю Терека – Назиру Наужокову. 23-летний молодой человек срочно нуждается в реабилитации после серьезного ДТП. Медицинское заключение занимает не одну страницу. У Назира Наужокова – спинномозговая травма, множественные переломы позвоночника. Их терчанин получил в аварии, которая произошла в Астрахани в июле прошлого года. Там он учился в вузе и работал. А в день происшествия должен был получать диплом о высшем образовании. Как раз тем летом окончил юридический факультет областного вуза. Несчастный случай разделил жизнь на «до» и «после». Машина, в которой Назир был пассажиром, ехала на высокой скорости. Назир полностью в сознании, четкая, внятная речь, ведь головной мозг в результате ДТП не пострадал. Основной удар пришелся на позвоночник, а конкретнее – на шею. В результате сильнейшей травмы Наужокова парализовало. Вначале шла борьба за жизнь: первую операцию сделали еще в Астрахани, и длилась она шесть часов. Затем – долгое, дорогостоящее лечение и восстановительные процедуры. Семья была вынуждена продать дом и часть имущества. Большую помощь оказали родственники и друзья. Возможности стали заканчиваться, а комплексная реабилитация по-прежнему необходима. Молодому человеку тяжело находиться в вертикальном положении, даже в специальном кресле – резко падает давление. Из-за сложного диагноза во многих медучреждениях за восстановление не взялись. Помочь обещали в одном из ведущих реабилитационных центров Москвы. Реабилитация дорогостоящая, однако именно с ней связывает сегодня все надежды семья. Полученные ранее процедуры дали эффект, рассказывает Назир. Значит случай не безнадежный. Наужоковы объявили сбор средств. Всего требуется два миллиона 475 тысяч рублей. Уже есть пятая часть. Помочь Назиру может каждый. Всю информацию о том, как это сделать, разместили в «Инстаграме» на специально созданной странице.