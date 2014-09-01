Назиру Наужокову жизненно необходима помощь





Жизненно необходима помощь жителю Терека – Назиру Наужокову. 23-летний молодой человек срочно нуждается в реабилитации после серьезного ДТП. Медицинское заключение Назира Наужокова занимает не одну страницу. Синномозговая травма, множественные переломы позвоночника — их терчанин получил в аварии, которая произошла в Астрахани в июле прошлого года. Там юноша работал и учился на юридическом в областном вузе. В день происшествия должен был получить диплом о высшем образовании. Несчастный случай разделил жизнь на «до» и «после». Машина, в которой ехал Назир, двигалась на высокой скорости, водитель не справился с управлением. Назир полностью в сознании. Речь четкая, внятная, головной мозг не пострадал. Основной удар пришелся на позвоночник, конкретно – на шейный отдел. В результате – паралич. Вначале шла борьба за жизнь: первую операцию сделали еще в Астрахани, она длилась шесть часов. Затем – долгое, дорогостоящее лечение и восстановительные процедуры. Семья была вынуждена продать дом и часть имущества. Большую помощь оказали родственники и друзья. Возможности стали заканчиваться, а комплексная реабилитация по-прежнему необходима. Помочь молодому человеку обещали в одном из ведущих реабилитационных центров Москвы. Всего требуется 2 миллиона 475 тысяч рублей. Наужоковы обратились к жителям республики, объявили сбор средств. Большая часть суммы уже есть. Осталось собрать около 800 тысяч рублей. Помочь Назиру может каждый. Всю информацию о том, как это сделать, разместили в «Инстаграме» на специально созданной странице.