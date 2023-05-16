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Научную работу ученого из КБР Азамата Забакова отметили на международном уровне

Научную работу ученого из КБР Азамата Забакова отметили на международном уровне

16.05.2023 | 15:36
Она растет на клумбах, в садах, парках и даже под ледниками… Но биологов и медиков это совсем не радует. Крайне живучий сорняк, с которым борются всем миром, тем не менее каждый год «захватывает» новые территории. Однако этот носитель аллергена, как выяснили ученые Аграрного университета, может приносить и пользу. Группа молодых ученых агрономического факультета работает под руководством профессора Ирины Ханиевой. Многочисленные грамоты и дипломы, полученные студентами и магистрантами, свидетельствуют о высоком уровне научных исследований. Еще одно тому подтверждение – победа Азамата Забакова во всероссийском конкурсе «Умник». Научные исследования Азамата Забакова уже не раз отмечали на различных всероссийских и международных конкурсах. По словам разработчиков, биопрепарат из амброзии можно широко применять в сельском хозяйстве, заменяя дорогостоящие удобрения. Идея уникальная, аналогов в мире пока нет. У молодого ученого Аграрного университета уже есть патент на подобный препарат для кукурузы и люцерны. Победа в конкурсе «Умник» и грант в полмиллиона рублей позволит Азамату Забакову и дальше проводить исследования. В вузе надеются, что биопрепарат на основе амброзии станет настоящим открытием в сельском хозяйстве.   https://t.me/vestikbr
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