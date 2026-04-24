Научно‑практическая конференция по агропродовольственной торговле и агротуризму прошла в КБГАУ

Современные технологии и практические решения в производстве продуктов питания, агропродовольственной торговле и агротуризме… Так назвали научно-практическую конференцию, которую провел Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет. К участию пригласили коллег – ученых государственных вузов со всего Юга России.
Научно-практическая конференция в КБГАУ объединила ведущих ученых и практиков, представителей власти и бизнеса. Посвятили ее сразу двум знаковым датам – 45-летию образования вуза и 85-летию со дня рождения первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова.
Эти отрасли и сегодня являются ключевыми в экономике Кабардино-Балкарии, подчеркнули участники конференции. В сфере туризма и индустрии гостеприимства все больше отдыхающих в республике привлекает аграрный туризм.
Больше года в Прохладненском районе действует туристическая деревня. Строили ее в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», продолжил профильный министр. Приезжая сюда, люди могут максимально окунуться в сельскую жизнь. Аналогичные гостевые дома открыты и в других муниципалитетах. Здесь знакомятся с культурой и бытом народов, населяющих Кабардино-Балкарию, участвуют в мастер-классах по приготовлению национальной кухни. Помощь в организации им готовы оказывать различные учреждения и ведомства.
Вопросы организации питания в школах и детских садах, лечебных учреждениях и санаториях на конференции обсудили более детально. Внимание ученые обратили на методики, которые применяли в советские годы, и которые, по их мнению, актуальны до сих пор.
О развитии сельского хозяйства – как одного из важнейших факторов сохранения национальной безопасности страны – говорили ученые профильных государственных вузов из Ростова-на-Дону и Краснодара, Махачкалы и Грозного. В конференции они участвовали в режиме ВКС. После пленарного заседания работу продолжили в секциях.
https://t.me/vestikbr