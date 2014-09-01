Насколько быстро тают ледники Эльбруса?





Во всем мире таяние ледников стало большой экологической проблемой. Многие страны при таком положении рискуют остаться без рек, а значит без питьевой воды. А для Кабардино-Балкарии это еще и вопрос безопасности людей, которые живут в бассейне рек, периодически выходящих из берегов. В мире эту проблему пытаются решать по-разному. В Швейцарии закрывали отступающий ледник светоотражающей пленкой, в Италии установили насос и откачивали воду. Сегодня ученые могут оценивать ситуацию с воздуха и с земли, делать прогнозы. Но все это – лишь полумеры. Главные враги ледников – люди, вмешательство которых в природу становится все значительнее. И остановить этот процесс или хотя бы его замедлить может лишь сам человек. Во время схода селей мощные грязевые потоки вперемешку с гигантскими каменными глыбами сносят все на своем пути. Для Кабардино-Балкарии такие природные явления – не редкость, особенно в последние несколько десятилетий. Многие помнят события года 2000-го, когда затопило Тырныауз: девять человек пропали без вести, а сам город серьезно пострадал. Ученые Высокогорного геофизического института главной причиной столь разрушительных процессов называют таяние ледников. Катастрофически быстрое. Эльбрус – высочайшая точка Европы и «обладатель» огромного ледяного «панциря». Гора вызывает у специалистов большую тревогу. Ледников здесь – больше 20. Самые крупные – Терскол, Гара-Баши, Когутай. Их потери измеряются уже в милях и верстах. Только Большой Азау за последние 60 лет подтаял на восемь километров. За это же время Эльбрус в целом лишился 25 квадратных километров ледового покрытия. Есть еще Безенгийский ледник – крупнейший на Северном Кавказе. Тает он не так быстро, как на Эльбрусе, однако процесс – тоже постоянный: с 57-го года утрачено уже семь процентов площади. Ученые говорят: чем толще ледник, тем медленнее тает. В Безенги он узкий и высокий, в некоторых местах – до 400 метров. А на Эльбрусе – широкий, и вдвое меньше в толщину. А значит, и превращаться в воду он будет быстрее. Активное таяние – последствие глобального потепления. Снега зимой стало меньше, а жизнь ледников полностью зависит от него. Сотрудники Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника постоянно анализируют эти климатические изменения. Они влияют и на растения, и на животных, и на людей, говорят исследователи.