Наши – на «Кинотавре»! В Сочи проходит главный фестиваль российского кино — 2019.06.11





В конкурсной программе 15 премьер, среди которых фильм Александра Золотухина «Мальчик русский». Режиссер является выпускником мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Дебютная работа Золотухина в феврале этого года уже участвовала на Берлинском фестивале «Форум», а теперь попала в основную программу «Кинотавра». Просмотр фильма намечен на тринадцатое июня. В рамках спец показа на фестивале представят и «Дылду» Кантемира Балагова, только вернувшуюся из Канн с двумя призами и, в общем-то, повторяющую судьбу первой его работы. «Теснота» два года назад тоже покорила всех в Каннах, а на «Кинотавре» взяла приз за лучший дебют. Фильм покажут 14-го июня.