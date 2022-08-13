home
Главная
>
Новости
>
Наша телерадиокомпания удостоена специального приза на фестивале “Щит России”

Наша телерадиокомпания удостоена специального приза на фестивале “Щит России”

13.08.2022 | 02:00
Наша телерадиокомпания сегодня удостоена специального приза губернатора Пермского края на фестивале “Щит России”. Это проект ВГТРК, призванный стимулировать все виды средств массовой информации к созданию материалов патриотической направленности. Наградой отметили телефильм “100 лиц эпохи. Владислав Кашироков”, автор – редактор отдела тематического вещания Инна Апшева. Это один из выпусков цикла программ о жителях республики, которые стояли у истоков развития различных отраслей народного хозяйства: деятели культуры, учителя и врачи, спортсмены и общественные деятели, политики и управленцы. Сам проект “100 лиц эпохи” приурочен к 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Работают над ним журналисты сразу нескольких редакций: информационной службы новостей, тематического и радиовещания. Увидеть результаты их трудов можно на телеканале “Россия-1”, в эфире на “Радио России. Кабардино-Балкария”. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных