Наша телерадиокомпания удостоена специального приза на фестивале “Щит России”

Наша телерадиокомпания сегодня удостоена специального приза губернатора Пермского края на фестивале “Щит России”. Это проект ВГТРК, призванный стимулировать все виды средств массовой информации к созданию материалов патриотической направленности.
Наградой отметили телефильм “100 лиц эпохи. Владислав Кашироков”, автор – редактор отдела тематического вещания Инна Апшева. Это один из выпусков цикла программ о жителях республики, которые стояли у истоков развития различных отраслей народного хозяйства: деятели культуры, учителя и врачи, спортсмены и общественные деятели, политики и управленцы.
Сам проект “100 лиц эпохи” приурочен к 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Работают над ним журналисты сразу нескольких редакций: информационной службы новостей, тематического и радиовещания.
Увидеть результаты их трудов можно на телеканале “Россия-1”, в эфире на “Радио России. Кабардино-Балкария”.
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