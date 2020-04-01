Наша телерадиокомпания запускает акцию к 9-му мая. Называется она «Лица Победы»

Проект призван сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в наше мирное настоящее. Их имена, лица и поступки должны стать всеобщим достоянием наших современников и будущих поколений. Принять участие в акции легко. Для этого надо записать видеоролик о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной. Можно показать фотографии, награды, письма… Поделиться воспоминаниями о тех, кто отстоял страну, и даже записать интервью с седовласыми героями, которые по-прежнему среди нас. Словом, тема задана, а конкретное содержание и оформление – полностью на усмотрение авторов. Готовую работу следует отправить на нашу электронную почту – адрес вы видите на экране. Ролики опубликуют на официальных страницах Службы информации в «Инстаграме», а также покажут в эфире программы «Вести. Кабардино-Балкария».