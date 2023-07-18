Народный поэт КБР Танзиля Зумакулова отмечает свой день рождения

За долгий и плодотворный творческий путь народный поэт Кабардино-Балкарии написала сотни стихов, объединенных в три десятка книг.
Зумакулова увлеклась литературой еще в школе. Начала печататься в 54-м. В конце 50-х выходит дебютный сборник «Цветы на скале». Творчество поэтессы не раз отмечали всевозможными литературными премиями, а ее стихи переведены на многие языки мира.
Она первая среди авторов-женщин из национальных республик стала лауреатом Государственной премии им.Горького. Танзилю Зумакулову избирали народным депутатом СССР и в состав правления Союза писателей России. Именно о ней Кайсын Кулиев сказал: «…Танзиля Зумакулова понимает язык родных гор, колосьев, подсолнухов, камней и звезд. Она – поэт».
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