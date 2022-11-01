Народный художник России Герман Паштов провел мастер-класс по ксилографии для школьников Нальчика

“Дар сибирской школы ксилографии…”. Под таким названием в Национальном музее организовали выставку, приуроченную к столетию Кабардино-Балкарии. В двух залах представлены работы Красноярской школы ксилографии. Создал ее и возглавляет народный художник России Герман Паштов. Он вместе со своими студентами преподнес в подарок региону больше 1100 гравюр.
Лекция Германа Паштова была адресована ученикам первой детской школы искусств Нальчика. Народный художник провел их по залам музея, рассказал об авторах работ и о том, как замыслы находят воплощение в предметах искусства.
После экскурсии юные художники собрались на мастер-класс по торцовой ксилографии. Речь шла о создании гравюр на досках, которые получают, распиливая ствол поперек. Прежде чем появится картина, дерево должно пройти не один этап обработки и выдержать испытание временем.
Герман Паштов говорил о породах деревьев, о технике исполнения, об инструментах… Общение вышло очень познавательным и насыщенным.
Узнать подробнее, что такое ксилография, можно в залах Национального музея. Здесь представлены четыре сотни работ академика Российской Академии художеств и его учеников.
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