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Народный художник КБР Заурбек Бгажноков представил свою выставку в Майкопе

Народный художник КБР Заурбек Бгажноков представил свою выставку в Майкопе

07.07.2022 | 16:33
Народный художник Кабардино-Балкарии Заурбек Бгажноков представил свои труды в Майкопе – на выставке, которую назвали “Станковая графика”. Проходит она в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока. Здесь можно увидеть около 70 произведений разных лет. На открытие собрались хранители культуры из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Они говорили об основных вехах творческого пути художника и адресовали ему поздравительные речи. Сам автор заметил, что давно мечтал приехать со своими работами в Майкоп, так как именно здесь прошла его первая выставка в далекие 70-е. За годы творчества Заурбек Бгажноков создал серию графических листов “Нарты”, “Музыка”, “Адыгские мелодии”, “Метаморфозы”. Эксперты отмечают, что его книжное искусство отличает легкость рисунка, изысканность техники и тонкое мастерство оформления... Работы запоминаются зрителям тем неповторимым стилем, который характеризует большого мастера. Увидеть произведения Заурбека Бгажнокова в Адыгее можно до 24 июля. https://t.me/vestikbr
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