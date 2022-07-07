Народный художник КБР Заурбек Бгажноков представил свою выставку в Майкопе

Народный художник Кабардино-Балкарии Заурбек Бгажноков представил свои труды в Майкопе – на выставке, которую назвали “Станковая графика”.
Проходит она в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока. Здесь можно увидеть около 70 произведений разных лет.
На открытие собрались хранители культуры из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Они говорили об основных вехах творческого пути художника и адресовали ему поздравительные речи. Сам автор заметил, что давно мечтал приехать со своими работами в Майкоп, так как именно здесь прошла его первая выставка в далекие 70-е.
За годы творчества Заурбек Бгажноков создал серию графических листов “Нарты”, “Музыка”, “Адыгские мелодии”, “Метаморфозы”. Эксперты отмечают, что его книжное искусство отличает легкость рисунка, изысканность техники и тонкое мастерство оформления... Работы запоминаются зрителям тем неповторимым стилем, который характеризует большого мастера. Увидеть произведения Заурбека Бгажнокова в Адыгее можно до 24 июля.
https://t.me/vestikbr