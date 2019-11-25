Народный художник Кабардино-Балкарии Мухадин Кишев награждён Почётным знаком Ордена «За служение искусству» 3 степени — 2019.11.25





Об этом сообщается на сайте Российской академии художеств. Награду живописец получил на заседании президиума организации. Ее президент Зураб Церетели поблагодарил Кишева за многолетнюю плодотворную работу и поздравил с юбилеем. Напомню, художник в этом году отметил свое 80-тилетие. Ещё одну награду — Медаль «За заслуги перед Академией» вручили арт-директору Мухадина Кишева Жаклин Диане Мосс. На заседании также отметили большой вклад, который супруги внесли в развитие культуры всей страны.