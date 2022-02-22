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Народный фронт в Кабардино-Балкарии поздравил 103-летнего ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

Народный фронт в Кабардино-Балкарии поздравил 103-летнего ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

22.02.2022 | 16:45
Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Руднева с Днем защитника Отечества. Иван Николаевич родился 11 ноября 1918 году в селе Терновка Саратовской области. Окончил военное училище Забайкальского военного округа, ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В годы Великой Отечественной войны служил в автомобильном полку, и большую часть жизни провел за рулем – его стаж составляет 80 лет. После окончания войны он переехал в Кабардино-Балкарию, Урванский район, в город Нарткалу. Уже здесь долгое время возглавлял местную автошколу ДОСААФ. Руднев славится на всю республику своей активной жизненной позицией. В свои почетные годы он занимается спортом, иногда самостоятельно ходит на рынок, принимает гостей у себя дома и с удовольствием рассказывает им о секрете своего долголетия и жизнелюбия. По его биографии можно писать книгу – заявляют общественники, которые стали частыми гостями в доме Ивана Николаевича. С весны 2020 года они регулярно приезжают к ветерану, чтобы помочь ему с бытовыми делами, привезти продукты и средства индивидуальной защиты. За это время активисты узнали о 103-летнем ветеране много нового – его мужество и отвага, а также героическое прошлое олицетворяет настоящего защитника Отечества. «В этот день мы с самым глубоким уважением говорим о тех, кто исполняет свой благородный долг по защите Родины, о тех, кто в боях отстоял ее независимость. Мы приехали сказать слова благодарности Ивану Николаевичу, ветерану Великой Отечественной войны, который служил в автомобильном полку, перегонял автомобили для нужд фронта, доставлял горючее, боеприпасы и продовольствие, готовил для дальнейшей службы водителей. Радует, что рядом с нами живут легендарные люди с героической биографией и нам есть, чему у них учиться», - рассказала активистка Народного фронта в Кабардино-Балкарии Вероника Зимак.
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