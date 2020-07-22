Народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму Кешокову исполняется 106 лет

Ежегодно 22-го июля у памятника А.Кешокову в Нальчике собираются почитатели его таланта, представители творческой интеллигенции и общественных организаций. У здания местной администрации города Нальчика традиционно пройдет возложение цветов.. Затем запланирован выезд в Чегемский район и посещение дома-музея поэта в с. Шалушка. А группа альпинистов-любителей приурочила к этой дате восхождение на пик, носящий имя поэта. Шесть лет назад экспедиция из представителей общественности и органов власти установила на горе мемориальную доску в память о классике кабардинской литературы.

Народный поэт КБР, писатель-фронтовик, награжденный многими боевыми орденами и медалями, Герой Социалистического труда Алим Кешоков внес значимый вклад в развитие литературы и культуры не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северного Кавказа. Пройдя путь от рядового учителя до известного общественно-политического деятеля, Кешоков представлял страну на многих международных форумах. Интерес к творчеству поэта не угасает и в наши дни. Его произведения переведены на английский, арабский, испанский, финский и другие языки. Он автор 11 знаковых романов об истории и судьбах родного народа, а за дилогию «Вершины не спят» Кешоков получил Госпремию Советского Союза.