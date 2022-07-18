Народному поэту КБР Танзиле Зумакуловой исполнилось 88 лет

Сегодня 88-й день рождения отмечает народный поэт Кабардино-Балкарии, знаменитый литератор-шестидесятник Танзиля Зумакулова.
Она первая поэтесса-балкарка, ставшая известной миру. Также она была первой из писателей-женщин, представляющих национальные республики, которую удостоили Госпремии РСФСР им.Горького. Ее творчество вобрало в себя многообразие красок отчей земли и отразило лучшие черты ее народа, говорят читатели.
Начав печататься в 59-м, Танзиля Зумакулова сразу же заявила о себе в полный голос. Первый сборник стихов назывался “Цветы на скале”. Потом были “Прохлада гор”, “Светильник”, “Радуга над домами”, “Сокровенность”, “Отчий дом” Всего больше 30 книг вышло с тех пор. Творчество Зумакуловой не раз было отмечено литературными премиями, а стихи и поэмы переведены на многие языки мира. Их неоднократно включали в сборники мировой поэзии.
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