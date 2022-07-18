home
Главная
>
Новости
>
Народному поэту КБР Танзиле Зумакуловой исполнилось 88 лет

Народному поэту КБР Танзиле Зумакуловой исполнилось 88 лет

18.07.2022 | 16:09
Сегодня 88-й день рождения отмечает народный поэт Кабардино-Балкарии, знаменитый литератор-шестидесятник Танзиля Зумакулова. Она первая поэтесса-балкарка, ставшая известной миру. Также она была первой из писателей-женщин, представляющих национальные республики, которую удостоили Госпремии РСФСР им.Горького. Ее творчество вобрало в себя многообразие красок отчей земли и отразило лучшие черты ее народа, говорят читатели. Начав печататься в 59-м, Танзиля Зумакулова сразу же заявила о себе в полный голос. Первый сборник стихов назывался “Цветы на скале”. Потом были “Прохлада гор”, “Светильник”, “Радуга над домами”, “Сокровенность”, “Отчий дом” Всего больше 30 книг вышло с тех пор. Творчество Зумакуловой не раз было отмечено литературными премиями, а стихи и поэмы переведены на многие языки мира. Их неоднократно включали в сборники мировой поэзии.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных