Народному ансамблю “Шагди” исполнилось 10 лет

Более трех тысяч воспитанников и три десятка постановок. Народный ансамбль танца “Шагди” исполняется в этом году 10 лет. Коллектив был создан базе “Танцевальной школы семьи Унажоковых”, для которых он давно стал частью жизни. Тамерлан Шихалиев рассказывает, как бабушка впервые привела его школу танцев в самую младшую группу. Тогда ему было четыре. Здесь он не только начал постигать азы хореографии, но и нашел себе друзей. Многие воспитанники народного ансамбля “Шагди” прошли с коллективом весь его путь. Инал Сабанов танцует здесь девять лет. Это второй дом, вторая семья. Со сценой будущее не связал: в нынешнем году поступил в московский финансовый вуз, но полученные от наставников уроки пронесет через всю жизнь. В коллективе – три разновозрастных состава, в целом – больше 250 талантов. Полсотни детей из многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья занимаются на безвозмездной основе. За годы работы танцевальное мастерство здесь освоили свыше трех тысяч учеников. А в начале не было и десяти. Сегодня коллектив является многократным обладателем Гран-при, а также лауреатом международных и российских конкурсов и фестивалей. “Шагди” побывал в Турции, Франции, Италии, Испании и Монако, в Эстонии и Грузии и даже в Катаре. В репертуаре ансамбля – больше 30 композиций. Это национальные, стилизованные и современные танцы народов Кавказа. Ансамбль “Шагди” активно участвует в социальных проектах как в Кабардино-Балкарии, так и за ее пределами; регулярно проводит благотворительные акции и концерты в детских домах, домах престарелых; оказывает посильную поддержку детям с онкологическими заболеваниями. Новое десятилетие педагоги и их воспитанники встречают с новыми планами и надеждами, гордо неся звание народного коллектива.