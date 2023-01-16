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Народной художнице Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой исполнилось 80 лет

Народной художнице Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой исполнилось 80 лет

16.01.2023 | 16:10
Судьба навсегда связала Сияру с Кабардино-Балкарией. Именно здесь мастер творит уже многие годы. Дочь известного писателя Кияса Меджидова стала первой дагестанкой, получившей профессиональное художественное образование. С супругом Якубом Аккизовым они окончили училище в Махачкале, затем переехали в Нальчик и всю жизнь работали вместе. Даже мастерская у них была одна на двоих. Коллега знаменитого живописца и графика, соавтор, его муза и спутница жизни… Друг для друга они были самыми близкими людьми. Картины, созданные в соавторстве с мужем, и ее индивидуальные работы входят в золотой фонд изобразительного искусства республики. К тому же Якуб и Сияра положили начало династии художников. Коллеги называют творчество Сияры Аккизовой погружением в удивительный мир. Летящие образы, фантазийное переплетение цветов, философское созерцание… Картины, созданные мастером, можно изучать часами, постоянно находя в них что-то новое. Живопись, графика, книжная литография – многообразие техник и стилей. Неизменным остается одно: глядя на ее полотна, человек буквально напитывается светом и красотой. Юбилей Сияры Аккизовой в Кабардино-Балкарии планируют отметить в феврале. Тогда в Музее изобразительных искусств откроют персональную выставку. Помимо этого, ее работы покажут во Владикавказе и Майкопе.   https://t.me/vestikbr
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