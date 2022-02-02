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Наркополицейские КБР пресекли деятельность женщины, причастной к незаконному сбыту наркотиков

Наркополицейские КБР пресекли деятельность женщины, причастной к незаконному сбыту наркотиков

02.02.2022 | 22:41
Наркополицейские республики пресекли деятельность женщины, причастной к незаконному сбыту наркотиков с использованием бесконтактных тайниковых закладок и электронных платежей. В ходе личного досмотра у подозреваемой изъято 24 свертка с героином общей массой 130 граммов. Возбуждено уголовное дело. На днях в Нальчике также задержана ещё одна «закладчица» - ранее судимая 58-летняя женщина, причастная к организации контрабандных поставок героина в Россию. У неё изъяты героин и метадон, расфасованные по полимерным пакетикам. Общая масса наркотиков составила более 400 граммов.
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