Наркополицейские КБР пресекли деятельность женщины, причастной к незаконному сбыту наркотиков

Наркополицейские республики пресекли деятельность женщины, причастной к незаконному сбыту наркотиков с использованием бесконтактных тайниковых закладок и электронных платежей. В ходе личного досмотра у подозреваемой изъято 24 свертка с героином общей массой 130 граммов. Возбуждено уголовное дело. На днях в Нальчике также задержана ещё одна «закладчица» - ранее судимая 58-летняя женщина, причастная к организации контрабандных поставок героина в Россию. У неё изъяты героин и метадон, расфасованные по полимерным пакетикам. Общая масса наркотиков составила более 400 граммов.