Налоговый вычет — за лекарства.

Изменения в законодательстве в нынешнем году позволят россиянам вернуть часть денег, израсходованных на покупку медпрепаратов.

Вычет за покупку медикаментов действовал и раньше, правда, с существенными ограничениями. Теперь компенсировать часть затрат можно при покупке любого препарата, который назначил врач. Возвратят 13 процентов от стоимости лекарств.

Налоговый вычет граждане могут получить не только за медикаменты, но и за проведение медицинских и диагностических процедур. Нововведение распространяется и на членов семей – родителей, супругов, детей. Получить вычет при наличии подтверждающих документов можно двумя способами — в налоговой инспекции по месту жительства или у работодателя.