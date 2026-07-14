Налоговый вычет за лечение доступен обоим супругам

Получить налоговый вычет за лечение, покупку лекарств или медицинскую страховку теперь официально может любой из супругов, независимо от того, на кого именно оформлены платежные документы. Федеральное законодательство признаёт такие расходы совместными.
Социальный налоговый вычет распространяется на траты в отношении мужа или жены, родителей, а также детей до 18 лет либо до 24 лет, если они учатся очно. Оформить возврат налога может тот супруг, который имеет официальный доход. Так, если медицинские услуги оплачивал неработающий пенсионер, заявить вычет вправе его трудоустроенная супруга.
С этого года совокупный лимит расходов для расчета возврата увеличен до 150 тысяч рублей в год. Максимальная сумма возврата – 19 половиной тысяч рублей. Исключение – дорогостоящее лечение, например, сложные хирургические операции: для них лимит не ограничен, а сумма возврата рассчитывается от общего объема затрат.
Для оформления компенсации в налоговый орган нужно предоставить справку об оплате медицинских услуг, рецептурные бланки и договор с клиникой. Направить декларацию можно в течение трех лет после года оплаты.
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