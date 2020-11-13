Налоговые каникулы продлены





Налоговые каникулы для отраслей экономики, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, продлены до конца года. Решение приняли в правительстве страны.

Речь в основном о предприятиях сферы культуры, туризма, гостиничного сегмента, общепита. Кабмин согласился с тем, что малому и среднему бизнесу для восстановления требуется дополнительная помощь государства. Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых послаблений и моратория на проверки, заявили сегодня в Ассоциации туроператоров России. Данная отрасль, по мнению аналитиков, понесла наибольшие убытки от пандемии. Поэтому ее представители просят рассмотреть возможность освободить их в этом году от части налогов. В Ассоциации считают, что отсрочки приводят к накоплению долгов перед бюджетом и в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел. Весной президент России подписал закон о мерах поддержки граждан, а также бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. В документе были прописаны отсрочка на уплату всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные займы по двухпроцентной ставке, мораторий на банкротство, а также на проведение плановых и внеплановых проверок.