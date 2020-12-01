«Налоговые каникулы» для новых предпринимателей продлены до конца 23-го года





Закон об этом приняли в парламенте республики. Ожидается, что такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и сохранить занятость. Речь идет о людях, которые впервые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и применяют упрощенную или патентную систему налогообложения. При этом они заняты в производственной, социальной и научной сферах либо оказывают бытовые услуги. Ближайшие три года такие бизнесмены смогут использовать нулевую налоговую ставку.

В период распространения коронавируса в регионе предприняли целый ряд шагов, чтобы поддержать бизнес. Для малых и средних компаний, которые работают в наиболее пострадавших сферах экономики, до конца 21-го года предусмотрены налоговые льготы. Кроме того, снижены ставки по договорам аренды нежилых помещений и продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Эти меры будут действовать также до конца следующего года.