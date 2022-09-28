Нальчикский зоопарк получил бессрочную лицензию Россельхознадзора

Нальчикский зоопарк сотрудники управления Россельхознадзора проверяли с августа. Обследовали территорию парка, предписывали, какие требования должны выполнены. Так, например, хищников нужно содержать в вольерах на естественном грунте и с бассейнами.
За последнее время облик Нальчикского зоопарка существенно преобразился. Здесь улучшили качество содержания зверей, провели реконструкцию вольеров, благоустроили территорию для посетителей: поставили скамейки и беседки для отдыха. Оборудовали и контактный зоопарк. Теперь некоторых животных можно погладить и покормить.
Между вольерами сделали удобные прогулочные дорожки. На аллеях вместо старого асфальта выложили тротуарную плитку, оборудовали клумбы. Их украшают декоративные хвойные многолетние растения и кусты роз. Поскольку по территории зоопарка протекает несколько искусственных речек, установили небольшие мостики. Построили летнюю веранду.
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