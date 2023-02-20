Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры реализует проекты по импортозамещению

В этом цеху изготавливают детали электротехнического оборудования для российских железных дорог. Их уже ждут на Урале, в Брянске, Новочеркасске. Более того, будучи российским монополистом по производству некоторых изделий для РЖД, нальчикское предприятие работает уже не только на импортозамещение. Рассматривают варианты экспорта продукции.
А начинается все здесь: в цеху токарных и фрезерных станков. Молодежь трудится рядом с опытными мастерами. Сейчас на заводе занято более двух сотен человек. Новичков на предприятии обучают. Омар Саракуев – один из них. Заур Жемгуразов – мастер цеха. Одновременно дает уроки начинающим фрезеровщикам и токарям. На предприятии работает 35 лет.
Хоть основную работу и выполняют “умные” машины, человеческий труд остается главным. На всех этапах производства жестко контролируют качество продукции. Одновременно расширяют ассортимент изделий, внедряют новые технологии. В серийное производство уже запустили вакуумный контактор для локомотивов. Отмечают, их делают всего три фирмы в мире. Есть и другие проекты по замещению на российском рынке иностранной аппаратуры.
На Нальчикском заводе активно реализуют нацпроект “Повышение производительности труда”. С начала года на предприятии работает бригада специалистов федерального центра компетенций. На заводе отмечают, менять специфику выпускаемых изделий не планируют. Наоборот, намерены расширять их номенклатуру, повышать технические характеристики, качество и надёжность.
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