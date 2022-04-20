Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры приступил к производству новой продукции

Устройства, которые производят в Нальчике на заводе высоковольтной аппаратуры, пользуются спросом как в России, так и в Белоруссии и Казахстане. Их ждут на Уральском, Новочеркасском, Брянском электровозостроительных заводах... А все начинается здесь, с цеха токарных и фрезерных станков. В последние годы высоковольтники отходили в своем производстве от всего импортного – материалов, деталей, технологий, чтобы в конечном итоге создать по-настоящему отечественную продукцию. И это им удалось. По некоторым видам продукции нальчикский завод остается монополистом вот уже больше полувека. В том числе по выпуску выключателей переменного тока для электровозов и электропоездов. Теперь обновленная модель такого устройства должна пройти испытания на железной дороге. О еще одном продукте нальчикских заводчан - высоковольтном электромагнитном контакторе - промышленники со всей страны знают уже давно. Это аппарат, предназначенный для дистанционного включения силовых электрических цепей. Сейчас на производстве заняты больше 200 человек. Есть еще и вакансии – около сотни. Предприятие продолжает работать, поставляя на рынок продукцию под брендом «Сделано в России».