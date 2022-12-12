Нальчикский Театр юного зрителя сыграл первую премьеру в новом здании

В нальчикском Театре юного зрителя нисколько не сомневались, что постановка “Золотого ключика” публике понравится. Сказка учит ребят тому, как важно быть верным другом и справедливым человеком, никогда не лениться и получать новые знания. Артисты творили настоящее волшебство: сцена превращалась в каморку папы Карло, в театр Карабаса Барабаса, в таинственное Поле Чудес.
Спектакль увлек маленьких зрителей в волшебную страну, где куклы разговаривают, маски оживают, а золотой ключик открывает дверь в мир радости и мечты.
Спектакль по сказке Алексея Толстого создали на грант Президентского фонда культурных инициатив. Премьеру решили отметить сразу несколькими показами на новой, отремонтированной сцене в бывшем танцзале у входа в парковую зону Нальчика.
Артисты Театра юного зрителя сыграли три спектакля “Золотой ключик”, на которых побывали полторы тысячи зрителей. Премьера стала заметным событием в культурной жизни столицы республики.
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